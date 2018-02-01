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Skoda показала эскизы гибридного кроссовера Vision X
Чешский автоконцерн Skoda готовит к презентации гибридный кроссовер Vision X. Официальный дебют нового автомобиля Skoda Vision X состоится весной на мотор-шоу в Женеве.

Skoda показала эскизы гибридного кроссовера Vision X


Накануне в сети появились эскизы нового гибридного автомобиля Skoda Vision X. Судя по опубликованным изображениям, новинка выполнена в фирменном стиле, при этом автомобиль получил новую переднюю оптику, панорамный люк на крыше и стильные колёсные диски диаметром 20 дюймов.

Также чешские производители опубликовали изображение салона гибридного кроссовера, здесь появилась полностью цифровая приборная панель, над ней расположен «парящий» экран информационно-развлекательной системы. Также в салоне автомобиля имеется специально разработанная подсветка и «хрустальные» элементы управления, что делает более комфортным управление.

Более подробную информацию о новом гибридном Skoda Vision X производители представят во время официальной презентации.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:30
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