В Екатеринбурге воспитательница детского сада дрессировала малышей, как собак

Взволнованные родители рассказали журналистам, что дети постоянно жаловались на крики этой особы, заставляющей их выполнять команды по ее указке. После такого обучения дети на коленях просили взрослых не отправлять их в учреждение. Один мальчик постоянно получал побои в области половых органов, а также воспитательница бросала ребенка на кровать и срывала с него одежду.Мать часто замечала на теле сына небольшие синяки, но сначала думала, что он просто ударился во время игры. Коллеги подтвердили, что слышали требования женщины, наказывающей своих подопечных за малейшие промахи. Также она не имеет нужной квалификации, однако до сих пор не уволена с работы.