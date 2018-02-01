Стас Пьеха впервые показал публике свою новую жену Наташу

Стас Пьеха категорически отказывался делиться о своей приватной жизни с журналистами, окружив свою персону множествами слухов и домыслов. Поэтому его поклонницы терялись в догадках, как обстоят у него дела в личной жизни, а может он и вовсе уже женат.Долгое время у исполнителя были отношения с двоюродной сестрой Тимати красоткой Викторией. Познакомились молодые люди на одном из концертов проекта «Фабрики звезд», после чего артиста накрыла популярность в России и заграницей.Молодые люди расстались в 2008 году, поскольку Пьеха не поехал за Викторией за границу, куда и отправилась девушка сама. После этого певец наложил табу на любые сведения о его личной жизни.А однажды в Витебске, куда он приехал с мамой и бабушкой его заметили в компании молодой девушки, которая является его женой, и зовут ее Наташа. Но тогда разглядеть девушку никому не удалось, поскольку снимки были слишком размыты.Но совсем недавно мужчина представил свою супругу всему миру и, как оказалось, Наташа очень привлекательная и милая девушка.