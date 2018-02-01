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Стас Пьеха впервые показал публике свою новую жену Наташу
Стас Пьеха впервые предоставил свою супругу Наташу всему миру, которая оказалась привлекательной и милой девушкой.

Стас Пьеха впервые показал публике свою новую жену Наташу


Стас Пьеха категорически отказывался делиться о своей приватной жизни с журналистами, окружив свою персону множествами слухов и домыслов. Поэтому его поклонницы терялись в догадках, как обстоят у него дела в личной жизни, а может он и вовсе уже женат.

Долгое время у исполнителя были отношения с двоюродной сестрой Тимати красоткой Викторией. Познакомились молодые люди на одном из концертов проекта «Фабрики звезд», после чего артиста накрыла популярность в России и заграницей.

Молодые люди расстались в 2008 году, поскольку Пьеха не поехал за Викторией за границу, куда и отправилась девушка сама. После этого певец наложил табу на любые сведения о его личной жизни.

А однажды в Витебске, куда он приехал с мамой и бабушкой его заметили в компании молодой девушки, которая является его женой, и зовут ее Наташа. Но тогда разглядеть девушку никому не удалось, поскольку снимки были слишком размыты.

Но совсем недавно мужчина представил свою супругу всему миру и, как оказалось, Наташа очень привлекательная и милая девушка.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:28
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