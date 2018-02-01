Ученые: Диета одного партнера ведёт к непроизвольному похудению второго

Данное открытие собираются применять для разработки новейшей программы для похудения. Согласно данным Mirror, исследователи в течение полугода осуществляли тщательное наблюдение за ста тридцатью парами. При этом в каждой паре один партнер находился на диете. Из результатов исследования стало известно, что второй партнер также начинал худеть. Эми Горин, являющийся руководителем научной группы, отмечает, что когда человек себя меняет, перемены также происходят с окружающими его людьми.Экспертами была зафиксирована одновременная потеря у испытуемых. При этом скорость, с которой происходило похудение одного из супругов, зависела от темпа уменьшения веса другого супруга.