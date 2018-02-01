Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко смыл в унитаз новые санкции США

В сюжете показано, как знаменитость после чтения документов решает подтереть ими свою пятую точку, после чего отправляет бумаги по назначению. Таким образом, Сергей Глушко показал свое отношение к политике страны, но подписчики назвали ролик пошлым.Они отметили, что на кумира просто противно смотреть, так как разумный человек не будет показывать такие видео людям. Некоторые лица назвали артиста престарелым извращенцем, не удивляясь, если он потом вытащит бумагу из унитаза.