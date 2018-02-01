Игорь Коломойский вернет нефть «Укртранснафте» по решению украинского суда

Компании «Укртранснафта» и «Укртатнафта», подконтрольные «Привату» украинского олигарха Игоря Коломойского заключили соглашение, по которому он должен отдать украденную у государства технологическую нефть из нефтепровода. Его подконтрольные компании перегнали ее на Кременчугский нефтеперегонный завод, где она была арестована с 2014 года.В настоящее время проводится расследование в отношении олигарха и по сведениям СМИ, его влияние, как и влияние других бизнесменов, которые пытаются вмешаться в политические процессы страны постепенно ограничивается. Так считают и украинские политологи. По решению суда нефть должна быть возвращена госкомпании до конца марта. Только за хранение он должен будет выплатить до 712 млн гривен.