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Игорь Коломойский вернет нефть «Укртранснафте» по решению украинского суда
По решению суда олигарх Коломойский должен будет вернуть государству выведенную из трубопроводов техническую нефть в объеме 140 тысяч тонн. Кроме того, он должен будет оплатить более 700 млн гривен за ее хранение на НПЗ.

Компании «Укртранснафта» и «Укртатнафта», подконтрольные «Привату» украинского олигарха Игоря Коломойского заключили соглашение, по которому он должен отдать украденную у государства технологическую нефть из нефтепровода. Его подконтрольные компании перегнали ее на Кременчугский нефтеперегонный завод, где она была арестована с 2014 года.

В настоящее время проводится расследование в отношении олигарха и по сведениям СМИ, его влияние, как и влияние других бизнесменов, которые пытаются вмешаться в политические процессы страны постепенно ограничивается. Так считают и украинские политологи. По решению суда нефть должна быть возвращена госкомпании до конца марта. Только за хранение он должен будет выплатить до 712 млн гривен.

Игорь Коломойский вернет нефть «Укртранснафте» по решению украинского суда
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 15:30
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