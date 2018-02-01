Оксана Самойлова поведала о том, что в ее семье с супругом Джиганом иногда бывают скандалы

Возлюбленная рэпера Джигана и мама трех детей Оксана Самойлова не так давно откровенно созналась, что у нее в семье иногда бываю сильные ссоры, о которых девушка никому раньше не хотела говорить.На всех фотоснимках Самойлова показывает идиллию в их семье с заботливым мужем и замечательными детками. А на самом деле в семье знаменитостей не все так хорошо. Оксана поведала, что у них, как и в других семьях, бывают с Джиганом громкие скандалы и сильные ссоры. Девушка выработала несколько правил, которыми руководствуется после конфликтов в семье.По словам девушки, нельзя убегать от проблемы или уходить из дома, нужно все решать в родных стенах. Спать всегда нужно ложиться вместе, даже если немного обижены. Еще нужно много смеяться, следить за своим внешним видом и всегда отвечать за принятые решения. Ну и конечно в жизни нужно быть не только любовниками, а также партнерами и друзьями.Не все подписчики согласились с Оксаной, поскольку каждая семья индивидуальна и в ней работают свои правила.