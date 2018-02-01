АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Оксана Самойлова поведала о том, что в ее семье с супругом Джиганом иногда бывают скандалы
У Оксаны Самойловой и рэпера Джигана тоже иногда бывают скандалы и разногласия в семье.

Оксана Самойлова поведала о том, что в ее семье с супругом Джиганом иногда бывают скандалы


Возлюбленная рэпера Джигана и мама трех детей Оксана Самойлова не так давно откровенно созналась, что у нее в семье иногда бываю сильные ссоры, о которых девушка никому раньше не хотела говорить.

На всех фотоснимках Самойлова показывает идиллию в их семье с заботливым мужем и замечательными детками. А на самом деле в семье знаменитостей не все так хорошо. Оксана поведала, что у них, как и в других семьях, бывают с Джиганом громкие скандалы и сильные ссоры. Девушка выработала несколько правил, которыми руководствуется после конфликтов в семье.

По словам девушки, нельзя убегать от проблемы или уходить из дома, нужно все решать в родных стенах. Спать всегда нужно ложиться вместе, даже если немного обижены. Еще нужно много смеяться, следить за своим внешним видом и всегда отвечать за принятые решения. Ну и конечно в жизни нужно быть не только любовниками, а также партнерами и друзьями.

Не все подписчики согласились с Оксаной, поскольку каждая семья индивидуальна и в ней работают свои правила.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:06
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир
Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Ученые: Новый белок позволит увеличить
Ученые научили косатку подражать человеческой речи
За смерть дочери жительница Татарстана
Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в
Просмотреть все новости