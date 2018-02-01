Похудевшая Ольга Картункова прокомментировала свои эротические снимки в сетях

Многие поклонники помнят ее пышные формы, не помешавшие звезде кроме карьеры устроить свою личную жизнь. Возникшие проблемы со здоровьем вынудили Ольгу Картункову заняться своей фигурой и избавиться от лишнего веса. После того, как знаменитость избавилась от 84 кг, она продолжает держать себя в тонусе.Однако мошенники использовали внешность артистки, после чего с помощью фотошопа прикрепляли ее к фигурам других моделей, показывающих свои пикантные части тела. Она возмущена действиями хакеров и просит их прекратить эти безобразия, что также касается лиц, продающих препараты для похудения от ее имени.