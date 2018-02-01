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Похудевшая Ольга Картункова прокомментировала свои эротические снимки в сетях
Участница КВН оказалась в центре скандала после публикации эротических снимков в сетях. Сейчас похудевшая Ольга Картункова прокомментировала данное событие.

Многие поклонники помнят ее пышные формы, не помешавшие звезде кроме карьеры устроить свою личную жизнь. Возникшие проблемы со здоровьем вынудили Ольгу Картункову заняться своей фигурой и избавиться от лишнего веса. После того, как знаменитость избавилась от 84 кг, она продолжает держать себя в тонусе.

Похудевшая Ольга Картункова прокомментировала свои эротические снимки в сетях


Однако мошенники использовали внешность артистки, после чего с помощью фотошопа прикрепляли ее к фигурам других моделей, показывающих свои пикантные части тела. Она возмущена действиями хакеров и просит их прекратить эти безобразия, что также касается лиц, продающих препараты для похудения от ее имени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:40
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