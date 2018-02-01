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Смартфон Meiigoo Mate10 показали в рамках нового тизерного видео
Вскоре состоится премьера смартфона версии Meiigoo Mate10,засветившейся на тизерном видео. Видео демонстрирует дизайн мобильного устройства.

Смартфон Meiigoo Mate10 показали в рамках нового тизерного видео

В настоящее время экспертам известны почти все спецификации версии Meiigoo Mate10. Также недавно они решили провести анализ внешнего вида устройства. На видео видно, что девайс наделили, металлической рамкой (18:9), трёхмерной зеркальной отделкой. Просматривая видео можно увидеть датчик отпечатка пальцев, который расположен на задней панели, а также установки с двумя современными камерами.



Версия Meiigoo Mate10 имеет хороший функционал, влияющий на ценовой диапазон. К примеру имеет место октано-сердечный мощный SoC от Helio P23, оперативная память на 6 Гб, встроенная память на 128 Гб. В устройстве имеется дисплей на 5,72 дюйма, модернизированная современная система распознавания лиц. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч. ОС является Android 7.0 Nougat.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 16:40
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