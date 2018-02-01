Ученые: Новая модель Вселенной позволит изучить свойства и историю галактик
Американские ученые, используя новые вычислительные методы, создали новую модель Вселенной. Она позволит изучить свойства и историю галактик.
Сотрудник Шей Генэл, работающий в Центре вычислительной астрофизики, отметил, что масштаб и детали конструкции позволяют рассмотреть этапы формирования объектов, а также следить за их развитием и участием в звездообразовании. С помощью приборов можно только наблюдать за небольшим количеством галактик без учета космической эволюции.
Модель поможет выяснить, как они выглядели в древности, а также позволят понять процессы в черных дырах, распределяющих темную материю вместе с производством тяжелых элементов и возникновением магнитных полей. В проекте собраны миллионы галактик, отдаленных от нашей планеты миллиардом световых лет.
Сотрудник Шей Генэл, работающий в Центре вычислительной астрофизики, отметил, что масштаб и детали конструкции позволяют рассмотреть этапы формирования объектов, а также следить за их развитием и участием в звездообразовании. С помощью приборов можно только наблюдать за небольшим количеством галактик без учета космической эволюции.
Модель поможет выяснить, как они выглядели в древности, а также позволят понять процессы в черных дырах, распределяющих темную материю вместе с производством тяжелых элементов и возникновением магнитных полей. В проекте собраны миллионы галактик, отдаленных от нашей планеты миллиардом световых лет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:20