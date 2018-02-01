АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Алексей Воробьев снимается в рекламном ролике с Ульяной Донсковой
Алексей Воробьев сейчас принимает участие в съемках ролика для рекламы ассортимента сети ювелирных магазинов. Помогает ему в кадре Ульяна Донскова.
Алексей Воробьев снимается в рекламном ролике с Ульяной Донсковой


Артист, публикуя серию фотографий со съемок, утверждает, что если работа не приносит человеку положительные эмоции, значит, это не его работа. Сам же актер и певец в настоящий момент получает удовольствие от съемок в рекламном ролике, где напарницей его является известная российская гимнастка Ульяна Донскова. Причем здесь Воробьев снова выступает и как режиссер, и как актер.

Не так давно пара уже выпустила рекламный ролик для этой же сети магазинов. Там была своя история о мальчике, золотой медали и серьгах. Что будет на этот раз – скоро увидим. А на снимках гимнастка позирует якобы купающейся в стильной ванне.

Фанаты по достоинству оценили суперрастяжку гимнастки, уточнив, что было бы интереснее, если бы к ней в ванной присоединился и Алексей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости