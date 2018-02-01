Алексей Воробьев снимается в рекламном ролике с Ульяной Донсковой

Артист, публикуя серию фотографий со съемок, утверждает, что если работа не приносит человеку положительные эмоции, значит, это не его работа. Сам же актер и певец в настоящий момент получает удовольствие от съемок в рекламном ролике, где напарницей его является известная российская гимнастка Ульяна Донскова. Причем здесь Воробьев снова выступает и как режиссер, и как актер.Не так давно пара уже выпустила рекламный ролик для этой же сети магазинов. Там была своя история о мальчике, золотой медали и серьгах. Что будет на этот раз – скоро увидим. А на снимках гимнастка позирует якобы купающейся в стильной ванне.Фанаты по достоинству оценили суперрастяжку гимнастки, уточнив, что было бы интереснее, если бы к ней в ванной присоединился и Алексей.