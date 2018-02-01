АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Игорь Николаев в Instagram поздравил Льва Лещенко с днем рождения
Игорь Николаев поздравил трогательно Льва Лещенко с очередным днем рождения. Российский певец, соответствующий пост обнародовал в рамках своей страницы в сети Instagram.

Игорь Николаев в Instagram поздравил Льва Лещенко с днем рождения

Лев Лещенко сегодня отмечает свой семьдесят шестой день рождения. С данным праздником решил его поздравить Игорь Николаев. Он разместил в Сети ряд совместных с артистом снимков. В подписи к выложенной публикации Николаев написал, что с Лещенко абсолютно не приходится скучать. Российский певец заметил, что Лев всегда современный остроумный, а также по-настоящему народный российский артист. Музыкант пожелал коллеге здоровья, а также счастья.

В своих комментариях поклонники Игоря Николаева начали присоединяться к данным поздравлениям, желая при этом артисту долгой жизни, успехов в творческих его начинаниях. В свою очередь данная публикация смогла собрать за короткий период времени сотни отметок “Мне нравится”.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости