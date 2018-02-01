Игорь Николаев в Instagram поздравил Льва Лещенко с днем рождения

Лев Лещенко сегодня отмечает свой семьдесят шестой день рождения. С данным праздником решил его поздравить Игорь Николаев. Он разместил в Сети ряд совместных с артистом снимков. В подписи к выложенной публикации Николаев написал, что с Лещенко абсолютно не приходится скучать. Российский певец заметил, что Лев всегда современный остроумный, а также по-настоящему народный российский артист. Музыкант пожелал коллеге здоровья, а также счастья.В своих комментариях поклонники Игоря Николаева начали присоединяться к данным поздравлениям, желая при этом артисту долгой жизни, успехов в творческих его начинаниях. В свою очередь данная публикация смогла собрать за короткий период времени сотни отметок “Мне нравится”.