Алла Пугачева прокомментировала обман Филиппа Киркорова с ее звездой на Аллее славы

В сюжете было показано, как певец с семьей Кристины Орбакайте и своими наследниками гуляет в этом месте, а дальше демонстрирует фанатам плиту, изображая восторг и недоумение. Подписчики сразу засыпали Аллу Пугачеву комплиментами и стали интересоваться подробностями столь значительного события в ее жизни.Примадонна решила ответить пользователям сетей и шутливо назвала сюжет “приколом дня”, после чего долго смеялась над людьми, поверившими в такую сказку. Многие поклонники отметили, что звезда может занять место среди лучших артистов мира, так как она продолжает радовать зрителей своим талантом.