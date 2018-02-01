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Алла Пугачева прокомментировала обман Филиппа Киркорова с ее звездой на Аллее славы
Филипп Киркоров во время посещения Лос-Анджелеса опубликовал видео, показав звезду с именем Аллы Пугачевой на Аллее славы. Такое событие вызвало бурную реакцию в сетях, после чего Примадонна прокомментировала обман бывшего супруга.

В сюжете было показано, как певец с семьей Кристины Орбакайте и своими наследниками гуляет в этом месте, а дальше демонстрирует фанатам плиту, изображая восторг и недоумение. Подписчики сразу засыпали Аллу Пугачеву комплиментами и стали интересоваться подробностями столь значительного события в ее жизни.

Алла Пугачева прокомментировала обман Филиппа Киркорова с ее звездой на Аллее славы


Примадонна решила ответить пользователям сетей и шутливо назвала сюжет “приколом дня”, после чего долго смеялась над людьми, поверившими в такую сказку. Многие поклонники отметили, что звезда может занять место среди лучших артистов мира, так как она продолжает радовать зрителей своим талантом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:10
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