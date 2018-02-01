Археологи: В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским крестом

Во время раскопок археологами на улице Остоженка в Москве осенью прошлого года была обнаружена медная пуговица с камзола представителя аристократии - пуговицу украшает 8-ми конечный крест. Подобные пуговицы нашивались при Павле I на кители дворян-офицеров Кавалергардского полка во времена Павла I с 1799 по 1803 гг., и более никогда не использовались.Император был сторонником реформ в России по прусскому образцу и был членом Мальтийского ордена. Однако российское высшее общество не приняло его преобразований и он был убит в результате заговора офицеров с молчаливого согласия сына - будущего императора Александра I. Работы велись на уровне метра в культурном слое 16-17 столетий, с размером раскопа десять на десять метров. В нем найдено более трех сотен артефактов, которые пополнят историческую экспозицию музея столицы.