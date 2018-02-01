Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир провоцируют развитие метаболического неалкогольного стеатогепатита
Испанские ученые после экспериментов с грызунами отметили, что подсолнечное масло и рыбий жир провоцируют развитие метаболического неалкогольного стеатогепатита. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Во время опытов у животных были измерены участки хромосом и велись наблюдения за изменениями в организме после употребления данных продуктов. Часть особей имела в рационе оливковое масло, после чего их орган оставался в нормальном состоянии по сравнению с собратьями.
Кроме воспалительного процесса в печени, рыбий жир увеличивал возрастные процессы окисления. Также теломеры изменяли длину и митохондрии замедляли процессы переноса электронов в дыхательной цепи.
Во время опытов у животных были измерены участки хромосом и велись наблюдения за изменениями в организме после употребления данных продуктов. Часть особей имела в рационе оливковое масло, после чего их орган оставался в нормальном состоянии по сравнению с собратьями.
Кроме воспалительного процесса в печени, рыбий жир увеличивал возрастные процессы окисления. Также теломеры изменяли длину и митохондрии замедляли процессы переноса электронов в дыхательной цепи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:20