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В интернете опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»
В рамках проведения прямой трансляции уникальнейшего астрономического явления -«кровавая» Луна, пользователями был замечен неопознанный летающий объект.

В интернете опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

В свою очередь на кадрах выложенного в интернет видео можно увидеть, что таинственный объект на огромной скорости пролетел вблизи естественного земного спутника. По словам уфологов, скорее всего это инопланетный корабль. Дело в том, что он периодически потухал и опять начинал светиться. Согласно подсчётам специалистов, звездолет поднялся непосредственно с полюса Луны, а затем пролетел вдоль поверхности спутника. Потом НЛО скрылся в неизвестном направлении. Помимо Соединённых Штатов данный объект также наблюдал в Австралии.


В свою очередь учёные специалисты на сегодняшний день отказываются комментировать данное видео. А вот скептики считают, что данным неопознанным летающим объектом являлся искусственный спутник либо Международная Космическая Станция.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 14:50
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