Ученые: Новый белок позволит увеличить продолжительность человеческой жизни

Раньше многие эксперты считали данную тему из области фантастики, однако Sirt4, относящийся к классу сиртуинов, был найден в организме плодовых мушек. Он связан с процессами долголетия, активизируя работу систем.После стимуляции выработки компонента, продолжительность жизни насекомых увеличилась на 20%. Ученые пока продолжают проводить опыты, и уверены, что смогут в будущем разработать препарат, способный помочь людям в данной проблеме.