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Ученые: Новый белок позволит увеличить продолжительность человеческой жизни
Ученые с древности искали способы увеличить продолжительность человеческой жизни, но только сейчас им удалось добиться желаемых результатов. Новый белок может улучшить метаболизм в органах и стать эликсиром молодости.

Раньше многие эксперты считали данную тему из области фантастики, однако Sirt4, относящийся к классу сиртуинов, был найден в организме плодовых мушек. Он связан с процессами долголетия, активизируя работу систем.

Ученые: Новый белок позволит увеличить продолжительность человеческой жизни


После стимуляции выработки компонента, продолжительность жизни насекомых увеличилась на 20%. Ученые пока продолжают проводить опыты, и уверены, что смогут в будущем разработать препарат, способный помочь людям в данной проблеме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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