Все для населения с низкими доходами - ломбарды начнут выдавать микрокредиты «до зарплаты»
Ломбарды по агентской схеме теперь будут давать кредиты "под прикрытием" микрокредитных организаций. Они будут краткосрочными и под низкий процент, потому специалисты их назвали "заемом до зарплаты".Об этом рассказал Алексей Лазутин, президент Нацобъединения ломбардов.
Текущий месяц откроет новые горизонты для кредитования населения с низкими доходами, считают финансисты. Это будет низкобюджетный финансовый супермаркет, где под залог автомобиля, драгоценностей заем начнут выдавать в ломбардах. Ломбарды в этом случае будут работать с микрофинансовыми организациями по агентской схеме.
Эта инициатива стала возможной после выступления Владимира Путина, который отметил, что нищие люди идут не в банки, а идут в МКО из-за простоты кредитования в них. При этом президент ранее отмечал, что за последние годы количество россиян с крайне низкими доходами выросло до 20 млн человек, что, по его мнению, недопустимо.
Текущий месяц откроет новые горизонты для кредитования населения с низкими доходами, считают финансисты. Это будет низкобюджетный финансовый супермаркет, где под залог автомобиля, драгоценностей заем начнут выдавать в ломбардах. Ломбарды в этом случае будут работать с микрофинансовыми организациями по агентской схеме.
Эта инициатива стала возможной после выступления Владимира Путина, который отметил, что нищие люди идут не в банки, а идут в МКО из-за простоты кредитования в них. При этом президент ранее отмечал, что за последние годы количество россиян с крайне низкими доходами выросло до 20 млн человек, что, по его мнению, недопустимо.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30