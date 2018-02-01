Все для населения с низкими доходами - ломбарды начнут выдавать микрокредиты «до зарплаты»

Текущий месяц откроет новые горизонты для кредитования населения с низкими доходами, считают финансисты. Это будет низкобюджетный финансовый супермаркет, где под залог автомобиля, драгоценностей заем начнут выдавать в ломбардах. Ломбарды в этом случае будут работать с микрофинансовыми организациями по агентской схеме.Эта инициатива стала возможной после выступления Владимира Путина, который отметил, что нищие люди идут не в банки, а идут в МКО из-за простоты кредитования в них. При этом президент ранее отмечал, что за последние годы количество россиян с крайне низкими доходами выросло до 20 млн человек, что, по его мнению, недопустимо.