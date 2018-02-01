Туристы на экскурсии в Белом доме запечатлели на камеру НЛО

Люди были удивлены появлением объекта на такой большой высоте, который даже не собирался быстро скрываться от их глаз. НЛО имел форму диска и охотно позировал перед гостями, после чего набрал скорость, умчавшись за горизонт.Эксперты пока проверяют данную информацию, хотя внеземные корабли были много раз замечены в этом месте. Инаугурация Барака Обамы надолго запомнилась американцам благодаря пришельцам, решившим промчаться перед камерами CNN и показать мощь своих технологий. После такого события многие уфологии стали подозревать власти страны в связи с внеземными существами.