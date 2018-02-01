Туристы на экскурсии в Белом доме запечатлели на камеру НЛО
Исследователи получили новые материалы от туристов, побывавших на экскурсии в Белом доме. Они заметили НЛО, зависший над монументом Вашингтона, после чего запечатлели его на камеру.
Люди были удивлены появлением объекта на такой большой высоте, который даже не собирался быстро скрываться от их глаз. НЛО имел форму диска и охотно позировал перед гостями, после чего набрал скорость, умчавшись за горизонт.
Эксперты пока проверяют данную информацию, хотя внеземные корабли были много раз замечены в этом месте. Инаугурация Барака Обамы надолго запомнилась американцам благодаря пришельцам, решившим промчаться перед камерами CNN и показать мощь своих технологий. После такого события многие уфологии стали подозревать власти страны в связи с внеземными существами.
Люди были удивлены появлением объекта на такой большой высоте, который даже не собирался быстро скрываться от их глаз. НЛО имел форму диска и охотно позировал перед гостями, после чего набрал скорость, умчавшись за горизонт.
Эксперты пока проверяют данную информацию, хотя внеземные корабли были много раз замечены в этом месте. Инаугурация Барака Обамы надолго запомнилась американцам благодаря пришельцам, решившим промчаться перед камерами CNN и показать мощь своих технологий. После такого события многие уфологии стали подозревать власти страны в связи с внеземными существами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50