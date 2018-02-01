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Дмитрий Талыбов мог оклеветать Екатерину Зиновьеву
Участник "Дома-2" Александр Гобозов, который не так давно простил своей новой возлюбленной Екатерине Зиновьевой интригу с Романом Гриценко, снова оказался в неприятной ситуации, узнав, что девушка приставала ещё и к Дмитрию Талыбову, который даже не является жителем телестройки ТНТ.

Как оказалось, Екатерина сама договорилась с парнем о встрече, в ходе которой засыпала его комплиментами и стала целовать, находясь далеко не в трезвом состоянии. Об этом поведал Дмитрий, некогда оставивший периметр из-за нападения на Кирилла Щетинина.

Дмитрий Талыбов мог оклеветать Екатерину Зиновьеву

Что удивительно, защищать Екатерину принялась мать Гобозова. Ольга Васильевна обвинила Талыбова во лжи, призвав паря постыдиться за свои слова. К слову, то же самое сделала и Зиновьева. Дмитрий обвинения в свой адрес комментировать отказался.

Стоит отметить, что и зрители оказались на стороне Зиновьевой, предположив, что Талыбов просто обманывает всех, чтобы быть обсуждаемым. Кроме того, фолловеры и прежде не единожды сомневались в высказываниях этого молодого человека.

Ранее Гобозов познакомил Зиновьеву со своей матерью, а потом молодые люди объявили себя проектной парой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:14
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