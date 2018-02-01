Дмитрий Талыбов мог оклеветать Екатерину Зиновьеву

Как оказалось, Екатерина сама договорилась с парнем о встрече, в ходе которой засыпала его комплиментами и стала целовать, находясь далеко не в трезвом состоянии. Об этом поведал Дмитрий, некогда оставивший периметр из-за нападения на Кирилла Щетинина.Что удивительно, защищать Екатерину принялась мать Гобозова. Ольга Васильевна обвинила Талыбова во лжи, призвав паря постыдиться за свои слова. К слову, то же самое сделала и Зиновьева. Дмитрий обвинения в свой адрес комментировать отказался.Стоит отметить, что и зрители оказались на стороне Зиновьевой, предположив, что Талыбов просто обманывает всех, чтобы быть обсуждаемым. Кроме того, фолловеры и прежде не единожды сомневались в высказываниях этого молодого человека.Ранее Гобозов познакомил Зиновьеву со своей матерью, а потом молодые люди объявили себя проектной парой.