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Полина Гагарина вернулась из отпуска с лишним весом и начала активно худеть
Певица во время отдыха на Мальдивах часто радовала поклонников новым фото, опубликованными в Instagram. Сейчас Полина Гагарина призналась, что вернулась из отпуска с лишним весом и начала активно худеть.

Многие недоброжелатели уже заподозрили у звезды анорексию, после просмотра пляжных сюжетов, но самые преданные фанаты продолжали восторгаться ее фигурой. После рождения наследницы Мии Полина Гагарина кроме жесткой диеты регулярно занималась со своим тренером, после чего быстро пришла в форму.

Полина Гагарина вернулась из отпуска с лишним весом и начала активно худеть


Сейчас артистка показала подписчикам совместный снимок и добавила, что поправилась, правда не стала уточнять подробности. Она сопроводила его хештегом “#сколькоможно #хочугамбургер”, после чего люди поняли, как сложно их кумиру придерживаться такого режима.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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