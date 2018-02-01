Полина Гагарина вернулась из отпуска с лишним весом и начала активно худеть

Многие недоброжелатели уже заподозрили у звезды анорексию, после просмотра пляжных сюжетов, но самые преданные фанаты продолжали восторгаться ее фигурой. После рождения наследницы Мии Полина Гагарина кроме жесткой диеты регулярно занималась со своим тренером, после чего быстро пришла в форму.Сейчас артистка показала подписчикам совместный снимок и добавила, что поправилась, правда не стала уточнять подробности. Она сопроводила его хештегом “#сколькоможно #хочугамбургер”, после чего люди поняли, как сложно их кумиру придерживаться такого режима.