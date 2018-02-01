Toyota отзывает 645 000 авто из-за проблем с подушками безопасности

В Toyota отмечают, что отзывать будут седаны Toyota Prius, кроссоверы Lexus NX, Lexus RX, которые собирали с мая 2015 г. по март 2016 г. Под кампанию отзыва в данном случае попадают премиальные машины автокомпании. Неправильная технология сборки данных версий может вызывать короткое замыкание. В итоге подушки безопасности могут не срабатывать во время столкновения. В настоящее время нет сообщений про случаи аварий из-за такой неисправности.Производителем уточняется, что все требуемые работы, которые в итоге позволят устранить имеющийся заводской брак, будут осуществляться за счет фирмы. Владельцев транспортных средств Toyota Prius, Lexus NX, Lexus RX в ближайшее время оповестят про неисправные подушки безопасности.