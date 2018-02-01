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Toyota отзывает 645 000 авто из-за проблем с подушками безопасности
Японским автопроизводителем Toyota объявлено касательно кампании отзыва около 645 000 авто по всему миру. При этом причиной отзыва являются неисправные подушки безопасности, вызванные заводским браком.

Toyota отзывает 645 000 авто из-за проблем с подушками безопасности

В Toyota отмечают, что отзывать будут седаны Toyota Prius, кроссоверы Lexus NX, Lexus RX, которые собирали с мая 2015 г. по март 2016 г. Под кампанию отзыва в данном случае попадают премиальные машины автокомпании. Неправильная технология сборки данных версий может вызывать короткое замыкание. В итоге подушки безопасности могут не срабатывать во время столкновения. В настоящее время нет сообщений про случаи аварий из-за такой неисправности.

Производителем уточняется, что все требуемые работы, которые в итоге позволят устранить имеющийся заводской брак, будут осуществляться за счет фирмы. Владельцев транспортных средств Toyota Prius, Lexus NX, Lexus RX в ближайшее время оповестят про неисправные подушки безопасности.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 14:40
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