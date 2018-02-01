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За смерть дочери жительница Татарстана потребовала от больницы 1,5 миллиона рублей
От райбольницы города Нурлат жительница Татарстана хочет получить 1,5 миллиона в качестве морального возмещения за смерть двухлетней дочери.
За смерть дочери жительница Татарстана потребовала от больницы 1,5 миллиона рублей


Девочка двух лет скончалась в августе 2016 года. По словам адвоката матери малышки, тогда завотделением педиатрии ЦРБ Нурлата не выполнила все необходимые процедуры и поэтому неверно оценила тяжесть состояния здоровья ребенка. Она не передала маленькую пациентку под наблюдение дежурного врача, а сама ушла с рабочего места. Как следствие – девочке в ее состоянии на протяжении 15 часов не оказывалось никакой медпомощи. Также эта врач не сделала полную запись в ее медкарту и назавтра доктора не смогли организовать правильное ведение лечения.

В конечном итоге малышка умерла. После вскрытия экспертиза обнаружила множественные дефекты оказания медпомощи.

Суд приговорил заведующую педотделением к 1,5 годам ограничения свободы. Теперь мать погибшей девочки в судебных инстанциях требует от ЦРБ компенсировать ей моральный вред от смерти дочери в размере 1,5 миллиона рублей.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:00
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