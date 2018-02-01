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Анатолий Аксаков, глава думского комитета: Центробанк создаст реестр кредитных досье
Анатолий Аксаков, глава думского профильного комитета рассказал о создании единого реестра заемщиков-юрлиц. По его словам такое нововведение позволит избежать исчезновения кредитных историй после банкротства банка.

Экспертный совет Госдумы по финрынку подготовил законопроект, который внесут на рассмотрение в нижнюю палату в марте. По нему Центробанк планирует создать единый реестр кредитных досье юрлиц. Глава комитета Анатолий Аксаков разъяснил, что этот список установит прозрачность деятельности финучреждений. Этот список содержит: сведения о заемщиках, условия получения и предоставленный залога.

Итогом такого нововведения, по мнению парламентария, станет более устойчивая работа банковской сферы в этом секторе кредитования. И теперь станет невозможным уничтожение кредитных историй при банкротстве банков или по иным причинам. Например, перед санацией "Промсвязьбанка" исчезли досье на сумму 109 млрд руб. Теперь это кредитное учреждение возрождается с помощью средств Фонда консолидации.

Анатолий Аксаков, глава думского комитета: Центробанк создаст реестр кредитных досье
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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