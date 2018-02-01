Анатолий Аксаков, глава думского комитета: Центробанк создаст реестр кредитных досье

Экспертный совет Госдумы по финрынку подготовил законопроект, который внесут на рассмотрение в нижнюю палату в марте. По нему Центробанк планирует создать единый реестр кредитных досье юрлиц. Глава комитета Анатолий Аксаков разъяснил, что этот список установит прозрачность деятельности финучреждений. Этот список содержит: сведения о заемщиках, условия получения и предоставленный залога.Итогом такого нововведения, по мнению парламентария, станет более устойчивая работа банковской сферы в этом секторе кредитования. И теперь станет невозможным уничтожение кредитных историй при банкротстве банков или по иным причинам. Например, перед санацией "Промсвязьбанка" исчезли досье на сумму 109 млрд руб. Теперь это кредитное учреждение возрождается с помощью средств Фонда консолидации.