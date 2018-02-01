Мадонна показала поклонникам свои занятия в танцевальном классе

Звезда вместе с несколькими участниками выполняла упражнения, использую для этого специальную поверхность. Она не отставала от молодых коллег и продемонстрировала фанатам свои растяжки, отлично двигаясь под ритмы зажигательной музыки.Подписчики сразу отметили, что Мадонна имеет великолепную фигуру и продолжает тренировки, несмотря на свой возраст. Большинство людей похвалили артистку за усердие, а также пожелали ей творческих успехов. После публикации сюжет набрал 320000 просмотров и позитивных сообщений.