Новенькая участница "Дома-2" не уверена, что можно построить любовь на проекте

"Здесь много девочек-одиночек, и мы напоминаем какую-то стайку - ходим гуськом друг за другом, и от этого тоже морально устаёшь. Плюс, если думать о том, кто ко мне должен прийти, мне в этом плане немного посложнее, потому что на проект приходят молодые парни, а мне все-таки 29", - написала Силаева в блоге

Как поведала Светлана, в рамках реалити-шоу не так просто выбрать своего человека, как может показаться зрителям. На "Острове любви", например, постоянная суматоха, всё как-то нескладно и влюбиться в кого-то, как и понравиться кому-то, весьма сложно.Светлана также добавила, что Виталий Малышев симпатичен ей больше всех остальных парней, но закрутить с ним роман не удаётся, так как молодой человек привык быть одиноким и ещё не отошёл после разрыва с Алисой Литинской.К слову, Светлана готова так и не найти свою любовь, хоть и будет рада, если сделать ей это всё-таки удастся.