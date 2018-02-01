Внеземная статуя Будды была подарена немецким ученым Николаем Рерихом

На ее груди есть изображение свастики, являющейся древним символом светила, а также 24-сантиметровое чудо изготовлено из металлов космического происхождения. Пока есть версия об упавшем метеорите, ставшем материалом для статуи, а нацисты в конце 30-х годов решили забрать ее у лам, чтобы доказать древность своей расы.Эксперту Ирсуну Энгельгардту удалось опровергнуть данную версию, потому что он нашел материалы, где упоминается имя российского художника. Он действительно вывез святыню из страны законным путем, после чего решил подарить ее специалистами, интересующимся тибетской культурой. Вот только природа шедевра до сих пор остается загадкой для ученых, как и ее создатели.