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Внеземная статуя Будды была подарена немецким ученым Николаем Рерихом
В 2012 году немецкие археологи обнаружили внеземную статую Будды, после чего предположили, что нацисты украли ее во время посещения Тибета. Однако сейчас было выяснено, что фигурка была подарена ученым Николаем Рерихом.

На ее груди есть изображение свастики, являющейся древним символом светила, а также 24-сантиметровое чудо изготовлено из металлов космического происхождения. Пока есть версия об упавшем метеорите, ставшем материалом для статуи, а нацисты в конце 30-х годов решили забрать ее у лам, чтобы доказать древность своей расы.

Внеземная статуя Будды была подарена немецким ученым Николаем Рерихом


Эксперту Ирсуну Энгельгардту удалось опровергнуть данную версию, потому что он нашел материалы, где упоминается имя российского художника. Он действительно вывез святыню из страны законным путем, после чего решил подарить ее специалистами, интересующимся тибетской культурой. Вот только природа шедевра до сих пор остается загадкой для ученых, как и ее создатели.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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