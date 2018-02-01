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Экономисты: какие изменения ждут россиян в феврале 2018 года
Начало текущего месяца даст ввод в действие нескольких решений правительства. Это будут "социальные" постановления, которые увеличивают выплаты различным категориям льготников; упростят выдачу загранпаспортов; улучшат возможности заемщиков по объединению кредитов в один; урегулируют работу таксистов на ЧМ-2018.

В конце зимы текущего года в России вступят в силу постановления правительства, которые направлены на лучшее обслуживание населения госорганами. Это касается нескольких секторов: увеличится размер пенсионного обеспечения и выдачи детям и их родителям, упростится схема выдачи загранпаспортов через многофункциональные центры в спецокнах.

Кроме того будет отрегулирован рынок предоставление транспортных услуг со стороны таксистов и подобных организаций накануне ЧМ-2018 года, когда будут допускаются авто не старше 4-х лет с жёлтыми номерами и опознавательным фонарем. В них также должно быть специальное детское кресло и аппарат безналичной оплаты. Центробанк урегулирует вопрос об инсайде, когда можно будет объединить особо крупный кредит из разных банков.

Экономисты: какие изменения ждут россиян в феврале 2018 года
Общество / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10
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