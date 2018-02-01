В нигерийском городе Лагосе мужчина запечатлел на камеру ангела возле синагоги

Полупрозрачная белая фигура проплывала в воздухе недалеко от этого места, после чего исчезла перед глазами изумленного свидетеля события. После публикации записи среди людей возникли дискуссии, потому что многие были поражены столь необычным событием. Они также подумали о фантоме, пришедшем сюда из параллельного мира.Скептики предположили, что это могла быть обычная иллюзия или шутка человека, надевшего простыню. Однако их доводы были опровергнуты экспертами, потому что силуэт существа не был похож на привычные аналоги. Верующие лица сразу стали считать его знаком небес, показанным Богом.