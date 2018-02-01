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Снимок Светланы Бондарчук с Резо Гигинеишвили вызвал резонанс среди поклонников
Светлана Бондарчук решила опубликовать в Instagram снимок, позируя перед камерами с Резо Гигинеишвили. Однако он вызвал резонанс среди поклонников, недолюбливающих грузинского режиссера.

Они сразу заметили, что он обнимает свою подругу, после чего стали рассуждать о тайной любви знаменитости. Многие люди считают, что Резо Гигинеишвили после развода с наследницей Никиты Михалкова может переключить свое внимание на Светлану Бондарчук, являясь любителем богатых особ.

Снимок Светланы Бондарчук с Резо Гигинеишвили вызвал резонанс среди поклонников


Пользователи сетей написали в комментариях, что режиссер просто вцепился в свою партнершу, напоминая отверженного героя, ждущего новый виток в личной жизни. Они также назвали его неприятной личностью, посоветовав бывшей супруге Федора Бондарчука быть осторожнее с такими друзьями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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