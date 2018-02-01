Невеста Иосифа Оганесяна из "Дома-2" очень богата

При этом на периметре Иосифа ждёт Александра Черно, совсем недавно вернувшаяся на Сейшельские острова специально для примирения с популярным армянином. Скандальная брюнетка, конечно, старается держать себя в руках и не ревновать, однако сильно боится, потому что он может и не вернуться на проект. Кроме того, прежде Иосиф говорил, что не исключает, что действительно больше не будет участвовать в реалити-шоу.В данный момент армянской невесте Оганесяна Виктории Бадуровой всего 18 лет. Что интересно, на своё совершеннолетие девушка получила автомобиль бизнес-класса. Предки молодого человека уверены, что такая красотка больше подходит их сыну, нежели Черно.Несколько дней назад Иосиф заявил, что покинул "Дом-2", чтобы немного отдохнуть от его суеты, и может не вернуться назад, если ему понравится выбранная родителями невеста.