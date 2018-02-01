Анна Хилькевич показала поклонникам снимок в постели с Настасьей Самбурской

Звезды увидели друг друга в гостинице, после чего артистка шутливо написала в посте, что сейчас холодно и опасно в чудом городе, а Настасья Самбурская защитит ее и согреется сама, потому что они давно знают друг друга. Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Часть людей засыпали Анну Хилькевич комплиментами, оценив юмор кумира.Некоторые лица упомянули о конфликте между коллегами, после чего обратили внимание на отличный внешний вид знаменитостей. Люди были рады, что актрисы помирились, после чего попросили их показывать позитивные сюжеты, поднимающие настроение.