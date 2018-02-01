Анна Хилькевич показала поклонникам снимок в постели с Настасьей Самбурской
Актриса рассказывает поклонникам о каждом событии в ее жизни, публикуя в Instagram забавные сюжеты. Сейчас Анна Хилькевич решила оригинальным способом озвучить свою встречу с Настасьей Самбурской, показав совместный снимок в постели.
Звезды увидели друг друга в гостинице, после чего артистка шутливо написала в посте, что сейчас холодно и опасно в чудом городе, а Настасья Самбурская защитит ее и согреется сама, потому что они давно знают друг друга. Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Часть людей засыпали Анну Хилькевич комплиментами, оценив юмор кумира.
Некоторые лица упомянули о конфликте между коллегами, после чего обратили внимание на отличный внешний вид знаменитостей. Люди были рады, что актрисы помирились, после чего попросили их показывать позитивные сюжеты, поднимающие настроение.
Звезды увидели друг друга в гостинице, после чего артистка шутливо написала в посте, что сейчас холодно и опасно в чудом городе, а Настасья Самбурская защитит ее и согреется сама, потому что они давно знают друг друга. Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Часть людей засыпали Анну Хилькевич комплиментами, оценив юмор кумира.
Некоторые лица упомянули о конфликте между коллегами, после чего обратили внимание на отличный внешний вид знаменитостей. Люди были рады, что актрисы помирились, после чего попросили их показывать позитивные сюжеты, поднимающие настроение.