АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Анна Хилькевич показала поклонникам снимок в постели с Настасьей Самбурской
Актриса рассказывает поклонникам о каждом событии в ее жизни, публикуя в Instagram забавные сюжеты. Сейчас Анна Хилькевич решила оригинальным способом озвучить свою встречу с Настасьей Самбурской, показав совместный снимок в постели.

Звезды увидели друг друга в гостинице, после чего артистка шутливо написала в посте, что сейчас холодно и опасно в чудом городе, а Настасья Самбурская защитит ее и согреется сама, потому что они давно знают друг друга. Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Часть людей засыпали Анну Хилькевич комплиментами, оценив юмор кумира.

Анна Хилькевич показала поклонникам снимок в постели с Настасьей Самбурской


Некоторые лица упомянули о конфликте между коллегами, после чего обратили внимание на отличный внешний вид знаменитостей. Люди были рады, что актрисы помирились, после чего попросили их показывать позитивные сюжеты, поднимающие настроение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир
Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Ученые: Новый белок позволит увеличить
Ученые научили косатку подражать человеческой речи
За смерть дочери жительница Татарстана
Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в
Просмотреть все новости