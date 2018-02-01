АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Уфолог разглядел на снимке с Марса три человеческих лица
Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о новом открытии после того, как просмотрел серию фотографий, опубликованных специалистами NASA. На свежих снимках с поверхности Марса ученый рассмотрел три человеческих лица.

Уфолог разглядел на снимке с Марса три человеческих лица


По мнению Уоринга, одно из лиц, обнаруженных на фотографии Марса очень похоже на лицо тролля, второе – на облик безволосого медведя.

Уфолог разглядел на снимке с Марса три человеческих лица


Что касается третьего лица, то его представитель походит на женщину. Нос, щеки и губы напомнили конспирологу облик представительницы прекрасного пола. Уфолог считает, что находка имеет схожие черты лица с царицей Нефертити. Однако «женское лицо» все-таки не принадлежит человеческой расе в силу своего отличия в области глаз, ушей и лба.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир
Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Ученые: Новый белок позволит увеличить
Ученые научили косатку подражать человеческой речи
За смерть дочери жительница Татарстана
Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в
Просмотреть все новости