Уфолог разглядел на снимке с Марса три человеческих лица
Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о новом открытии после того, как просмотрел серию фотографий, опубликованных специалистами NASA. На свежих снимках с поверхности Марса ученый рассмотрел три человеческих лица.
По мнению Уоринга, одно из лиц, обнаруженных на фотографии Марса очень похоже на лицо тролля, второе – на облик безволосого медведя.
Что касается третьего лица, то его представитель походит на женщину. Нос, щеки и губы напомнили конспирологу облик представительницы прекрасного пола. Уфолог считает, что находка имеет схожие черты лица с царицей Нефертити. Однако «женское лицо» все-таки не принадлежит человеческой расе в силу своего отличия в области глаз, ушей и лба.
По мнению Уоринга, одно из лиц, обнаруженных на фотографии Марса очень похоже на лицо тролля, второе – на облик безволосого медведя.
Что касается третьего лица, то его представитель походит на женщину. Нос, щеки и губы напомнили конспирологу облик представительницы прекрасного пола. Уфолог считает, что находка имеет схожие черты лица с царицей Нефертити. Однако «женское лицо» все-таки не принадлежит человеческой расе в силу своего отличия в области глаз, ушей и лба.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:50