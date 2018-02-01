Уфолог разглядел на снимке с Марса три человеческих лица

По мнению Уоринга, одно из лиц, обнаруженных на фотографии Марса очень похоже на лицо тролля, второе – на облик безволосого медведя.Что касается третьего лица, то его представитель походит на женщину. Нос, щеки и губы напомнили конспирологу облик представительницы прекрасного пола. Уфолог считает, что находка имеет схожие черты лица с царицей Нефертити. Однако «женское лицо» все-таки не принадлежит человеческой расе в силу своего отличия в области глаз, ушей и лба.