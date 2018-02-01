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Певица Глюкоза подверглась критике из-за дырявого свитера
Сейчас певица Глюкоза во время посещения Мексики решила побывать в музее Фриды Кало, показав поклонникам в Instagram новое фото. Но они не оценили наряд звезды и подвергли ее критике из-за дырявого свитера.

Исполнительница была в восторге от этого места, отметив, что художница была великой женщиной со сложной судьбой, но ее мечты остались в каждом полотне, радующем потомков. Она решила передать частичку позитивной энергии подписчикам, которые сразу обрадовались такой новости и похвалили певицу Глюкозу за любовь к искусству.

Певица Глюкоза подверглась критике из-за дырявого свитера


Однако многие пользователи сетей выразили негодование по поводу внешнего вида артистки, заметив на ней короткую юбку и модный свитер с прорезями. Они сразу написали в комментариях, что вещь напоминает бабушкин раритет, который давно съела моль, после чего даже захотели подарить звезде новый аналог. Фанаты попросили кумира не обижаться на их слова, но больше не надевать такие бренды дизайнеров, смотрящиеся ужасно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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