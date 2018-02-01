Уровень образования представителей сильного пола влияет на репродуктивное здоровье женщин
Социологи заявляют, что уровень образования представителей сильного пола оказывает большое влияние на репродуктивное здоровье женщин. Чем образованнее мужчина, считают специалисты, тем с большей ответственностью его женщина будет относиться к своему здоровью.
В процессе социального опроса, который эксперты провели в 32 африканских странах и пяти азиатских, им удалось изучить связь между количеством лет, которые мужчины затратили на учебу, и поведением их жен. В частности, ученые выяснили, что супруги более образованных представителей сильного пола будут более ответственно следить за своим репродуктивным здоровьем, а именно: использовать средства контрацепции, посещать гинеколога, пользоваться услугами акушеров во время родов.
Женщины внимательно относятся к своему здоровью рядом с мужьями, чей уровень знаний достаточно высокий. Более того, социологи отметили, что образование также влияет и на здоровье самого мужчины. К примеру, мужчины-американцы, которые закончили ВУЗ, от ожирения страдают гораздо реже.
В процессе социального опроса, который эксперты провели в 32 африканских странах и пяти азиатских, им удалось изучить связь между количеством лет, которые мужчины затратили на учебу, и поведением их жен. В частности, ученые выяснили, что супруги более образованных представителей сильного пола будут более ответственно следить за своим репродуктивным здоровьем, а именно: использовать средства контрацепции, посещать гинеколога, пользоваться услугами акушеров во время родов.
Женщины внимательно относятся к своему здоровью рядом с мужьями, чей уровень знаний достаточно высокий. Более того, социологи отметили, что образование также влияет и на здоровье самого мужчины. К примеру, мужчины-американцы, которые закончили ВУЗ, от ожирения страдают гораздо реже.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:40