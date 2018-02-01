Уровень образования представителей сильного пола влияет на репродуктивное здоровье женщин

В процессе социального опроса, который эксперты провели в 32 африканских странах и пяти азиатских, им удалось изучить связь между количеством лет, которые мужчины затратили на учебу, и поведением их жен. В частности, ученые выяснили, что супруги более образованных представителей сильного пола будут более ответственно следить за своим репродуктивным здоровьем, а именно: использовать средства контрацепции, посещать гинеколога, пользоваться услугами акушеров во время родов.Женщины внимательно относятся к своему здоровью рядом с мужьями, чей уровень знаний достаточно высокий. Более того, социологи отметили, что образование также влияет и на здоровье самого мужчины. К примеру, мужчины-американцы, которые закончили ВУЗ, от ожирения страдают гораздо реже.