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Археологи нашли необычные орудия предков людей в Индии возрастом 400 тысяч лет
В Индии 400 тысяч лет назад существовали племена изготовившие орудия труда, которые затем позаимствовали неандертальцы. Возраст этих орудий, по свидетельству археологов, на 100 тысяч больше, чем у неандертальцев и качество изготовления выше.

Удивительные, по свидетельству ученых орудия труда обнаружили в Индии. Их возраст почти 400 тысяч лет и по своей форме они напоминают зубила неандертальцев, только более совершенной формы. Ранее считалось, что именно неандертальцы были авторами подобных приспособлений для производства разных работ, однако после индийских находок выяснилось, что авторы жили на 100 тысяч лет раньше.

Причем их орудия были более совершенными, чем у неандертальцев. Теперь ученые считают, что неизвестные племена этой древней страны изобрели и довели до совершенства подобные зубила - а затем неандертальцы позаимствовали их, но не смогли достичь такой высокой техники изготовления. Вывод археологов был однозначным: задолго до первобытных примитивных племен, в пределах нынешней Индии существовал обособленный развитый социум.

Археологи нашли необычные орудия предков людей в Индии возрастом 400 тысяч лет
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40
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