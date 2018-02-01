Беременная Кейт Миддлтон вышла на лед и сыграла в хоккей со шведскими школьниками

Перед встречей с королевской династией супруги побывали на катке, где им было предложено забить гол в ворота местной команды. Герцогиня Кембриджская не стала надевать коньки и стояла на красной дорожке, но ей удалось показать зрителям свои навыки в игре. Победителем стал принц Уильям, а поклонники после просмотра фото в сетях были восхищены Кейт Миддлтон.Они сразу отметили, что она является настоящим бойцом и могла победить своего избранника, но интересное положение не позволило будущей маме кататься на коньках. Люди были поражены естественностью членов королевской семьи, а также до сих пор рассуждают о сроках беременности герцогини, смотря на маленькие размеры ее живота.