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Беременная Кейт Миддлтон вышла на лед и сыграла в хоккей со шведскими школьниками
Супруга принца Уильяма продолжает вести активный образ жизни, несмотря на свою беременность. Кейт Миддлтон вышла на лед и сыграла в хоккей со шведскими школьниками после приезда в страну.

Перед встречей с королевской династией супруги побывали на катке, где им было предложено забить гол в ворота местной команды. Герцогиня Кембриджская не стала надевать коньки и стояла на красной дорожке, но ей удалось показать зрителям свои навыки в игре. Победителем стал принц Уильям, а поклонники после просмотра фото в сетях были восхищены Кейт Миддлтон.

Беременная Кейт Миддлтон вышла на лед и сыграла в хоккей со шведскими школьниками


Они сразу отметили, что она является настоящим бойцом и могла победить своего избранника, но интересное положение не позволило будущей маме кататься на коньках. Люди были поражены естественностью членов королевской семьи, а также до сих пор рассуждают о сроках беременности герцогини, смотря на маленькие размеры ее живота.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
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