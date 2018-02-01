Экономист Игорь Николаев: Три фактора, угрожающие стабильности рубля

В ожидании очередных американских санкций и после опубликования "кремлевского списка нерукопожатных олигархов и госчиновников" (по выражению американской прессы) аналитики пытаются проанализировать возникающие риски для российской валюты в ближайшей перспективе.Игорь Николаев, (из компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты") назвал три фактора играющие роль в ослаблении рубля: неизбежное снижение котировок на углеводороды: рост базовой ставки ФРС США; усиление изоляции российской экономики после опубликования январского списка и возможного расширения санкций в марте текущего года. Курс доллара на 1 февраля, составил на торгах Мосбиржи чуть выше 56 рублей ; евро стоит почти 70 рублей.