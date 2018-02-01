Seat выделил Cupra в отдельный суббренд для "заряженных" авто

Под новым брендом Cupra первые автомобили продемонстрируют весной этого года на Женевском автосалоне. Шильдики, которыми будут оснащены новые автомобили, ранее использовались на «горячем» хэтчбеке Leon Cupra R.В подкапотном пространстве Seat Leon Cupra R установлен 4-цилиндровый турбомотор объёмом 2,0 литра, выдающий 310 лошадиных сил. Работа агрегата осуществляется в тандеме с «механикой» или «роботом». До первой «сотни» автомобиль 5,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 км/час.Следующей моделью под брендом Cupra станет «заряженная» версия Ateca. Автомобиль будет оснащён турбированным агрегатом ёмкостью 2,0 литра производительностью 300 лошадиных сил.