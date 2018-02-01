Москвичку весом 216 кг успешно прооперировал робот

В процессе проведения трехчасовой операции по удалению доброкачественного нароста специалисты использовали наркозно-дыхательный аппарат, а также уникальный робот DaVinci. Жительницу Москвы госпитализировали с диагнозом – обширная опухоль яичников и матки. Москвичка не один раз обращалась в разные клиники за помощью, однако везде натыкалась на отказ. Из-за лишнего веса 40-летнюю женщину оперировать не решались, а новообразование быстро росло, начав прорастать в мочевой пузырь.Пациентку со сложнейшей опухолью и весом 216 килограммов приняли и осмотрели в НИИ Москвы. Заведующий отделением эндоскопической хирургии Александр Попов позволил медикам заняться больной. Оперативное вмешательство проводили при помощи наркозно-дыхательной аппаратуры, которая была крайне необходима пациентке из-за ее веса, а также с уникальной разработкой – роботом DaVinci. Роботизированное устройство под наблюдением специалистов в течение трех часов отделяло сложную опухоль от внутренних органов.После операции у пациентки не выявили никаких осложнений, и уже на четвертые сутки ее выписали из клиники.