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Москвичку весом 216 кг успешно прооперировал робот
Москвичку весом почти 216 килограммов удачно прооперировал робот DaVinci, который управлялся специалистами. Уникальная оперативная процедура по удалению болшой опухоли проводилась в Московском НИИ акушерства и гинекологии.

Москвичку весом 216 кг успешно прооперировал робот


В процессе проведения трехчасовой операции по удалению доброкачественного нароста специалисты использовали наркозно-дыхательный аппарат, а также уникальный робот DaVinci. Жительницу Москвы госпитализировали с диагнозом – обширная опухоль яичников и матки. Москвичка не один раз обращалась в разные клиники за помощью, однако везде натыкалась на отказ. Из-за лишнего веса 40-летнюю женщину оперировать не решались, а новообразование быстро росло, начав прорастать в мочевой пузырь.

Пациентку со сложнейшей опухолью и весом 216 килограммов приняли и осмотрели в НИИ Москвы. Заведующий отделением эндоскопической хирургии Александр Попов позволил медикам заняться больной. Оперативное вмешательство проводили при помощи наркозно-дыхательной аппаратуры, которая была крайне необходима пациентке из-за ее веса, а также с уникальной разработкой – роботом DaVinci. Роботизированное устройство под наблюдением специалистов в течение трех часов отделяло сложную опухоль от внутренних органов.

После операции у пациентки не выявили никаких осложнений, и уже на четвертые сутки ее выписали из клиники.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:40
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