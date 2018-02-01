Ученые: Наглые люди предпочитают игнорировать инструкции и предписания

Они провели эксперименты, пригласив 1259 добровольцев и получив подтверждение своей теории. Данная категория лиц показала, что поступает, таким образом, в любой ситуации, а экспертам не удалось убедить людей изменить свой образ мышления.Они были уверены, что все указания являются вопиющей несправедливостью, а потому не хотели слушать необходимые требования. Многие руководители жаловались на сотрудников, игнорирующих свои обязанности, даже в критической ситуации, а потому ученые хотят найти способы заставить таких лиц придерживаться общих правил.