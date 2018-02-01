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Ученые: Наглые люди предпочитают игнорировать инструкции и предписания
Американские специалисты выяснили, что наглые люди предпочитают игнорировать инструкции и предписания. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они провели эксперименты, пригласив 1259 добровольцев и получив подтверждение своей теории. Данная категория лиц показала, что поступает, таким образом, в любой ситуации, а экспертам не удалось убедить людей изменить свой образ мышления.

Ученые: Наглые люди предпочитают игнорировать инструкции и предписания


Они были уверены, что все указания являются вопиющей несправедливостью, а потому не хотели слушать необходимые требования. Многие руководители жаловались на сотрудников, игнорирующих свои обязанности, даже в критической ситуации, а потому ученые хотят найти способы заставить таких лиц придерживаться общих правил.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:10
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