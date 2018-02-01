Банки России: В январе граждане массово скупали доллары

Банковские учреждения России опубликовали данные о существенном росте скупки валюты в 2017 году.Особенно эта тенденция возросла в конце 2017 года, когда "заработали" факторы понижающие уверенность россиян в завтрашнем дне: усиление американских санкций; сообщение Центробанка, что в 2018 году регулятор снизит контроль за курсом рубля; увеличение реальной (а не официальной) инфляция, которая была подтверждена сообщением ЦБ, что денежная масса в минувшем году возросла на 6%.Теперь стало известно, что население в январе 2018 года скупило на 10-15% больше долларов, чем в январе 2016 года. В отдельные дни спрос возрастал до 50%, в том числе и на безнал. Спрос на валюту Европы также вырастал, однако в меньшей степени. Сегодня курс американской валюты вырос на 4 копейки и составил 56 рублей.