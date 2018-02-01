Бритни Спирс высмеяли за старомодную шубу и посоветовали обратиться к стилисту

На опубликованном снимке американская поп-звезда Бритни Спирс демонстрирует светлую меховую шубку, которую надела на коротенькое платье, обтягивающее ее стройную фигуру. Некоторые пользователи заявили, что меховое изделие певицы выглядит старомодно и не привлекательно, поэтому порекомендовали ей поработать с хорошим стилистом.Поклонницы из России однако же позитивно отреагировали на новую публикацию Бритни Спирс. В своих комментариях девушки заявили, что хотели бы получить такую же шубку, как у кумира. Не более чем через сутки пост набрал почти 310 тысяч отметок «Нравится» и около четырех тысяч комментариев.