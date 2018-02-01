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Бритни Спирс высмеяли за старомодную шубу и посоветовали обратиться к стилисту
На своей странице в социальной сети Бритни Спирс разместила новое фото, на котором позирует в светлой коротенькой шубе. Фанаты не оценили «теплый» наряд певицы, посчитав его старомодным, и посоветовали обратиться к хорошему стилисту.

Бритни Спирс высмеяли за старомодную шубу и посоветовали обратиться к стилисту


На опубликованном снимке американская поп-звезда Бритни Спирс демонстрирует светлую меховую шубку, которую надела на коротенькое платье, обтягивающее ее стройную фигуру. Некоторые пользователи заявили, что меховое изделие певицы выглядит старомодно и не привлекательно, поэтому порекомендовали ей поработать с хорошим стилистом.

Поклонницы из России однако же позитивно отреагировали на новую публикацию Бритни Спирс. В своих комментариях девушки заявили, что хотели бы получить такую же шубку, как у кумира. Не более чем через сутки пост набрал почти 310 тысяч отметок «Нравится» и около четырех тысяч комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:37
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