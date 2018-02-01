В России стартовали продажи обновленного внедорожника Cadillac Escalade

Обновлённый премиальный внедорожник Cadillac Escalade 2018 года уже поступил в продажу. Автомобиль получил пересмотренную решётку радиатора, современную оптику, а также внедорожник получил два варианта колёсной базы.В качестве силовой установки Cadillac Escalade выступает бензиновый мотор объёмом 6,2 литра, после модернизации его производительность увеличилась до 426 лошадиных сил. Комплектуется внедорожник «автоматом» и безальтернативной системой полного привода. До первой сотни автомобиль разгоняется за 6,7 секунды.В оснащение Cadillac Escalade входит система автоматической парковки, «умное» зеркало заднего обзора с внешней камерой, у которой увеличен угол обзора, и другие функции. Стоимость обновлённого внедорожника составляет от 4 990 000 до 5 290 000 рублей.