УАЗ «Буханка» в 2018 году выйдет лимитированной «юбилейной» версией

Подробные детали о предстоящей новинке производители не сообщили, отметив, что юбилейная версия УАЗ-450 поступит в продажу до конца весны текущего года. Также стало известно, что юбилейная «Буханка» будет выпущена лимитированным тиражом, получив некоторые визуальные новшества.Эксперты в свою очередь считают, что поклонникам бренда в новинке не стоит ожидать серьёзных технических новшеств, так как ранее представители Ульяновского завода сообщали о том, что данная модель будет производиться в «первозданном» виде, пока она пользуется спросом.Товарная версия УАЗ-450 сошла с конвейера в 1958 году. Автомобиль пришёлся по вкусу советским автолюбителям, они оценили высокую проходимость и просторный салон. До сегодняшних дней машина пользуется хорошим спросом.