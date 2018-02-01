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УАЗ «Буханка» в 2018 году выйдет лимитированной «юбилейной» версией
Весной этого года Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить особую версию внедорожного фургона УАЗ-450, посвящённую 60-летнему юбилею с момента выхода первой «Буханки». Новинка выйдет лимитированным тиражом и получит уникальный ретро-дизайн.

УАЗ «Буханка» в 2018 году выйдет лимитированной «юбилейной» версией


Подробные детали о предстоящей новинке производители не сообщили, отметив, что юбилейная версия УАЗ-450 поступит в продажу до конца весны текущего года. Также стало известно, что юбилейная «Буханка» будет выпущена лимитированным тиражом, получив некоторые визуальные новшества.

Эксперты в свою очередь считают, что поклонникам бренда в новинке не стоит ожидать серьёзных технических новшеств, так как ранее представители Ульяновского завода сообщали о том, что данная модель будет производиться в «первозданном» виде, пока она пользуется спросом.

Товарная версия УАЗ-450 сошла с конвейера в 1958 году. Автомобиль пришёлся по вкусу советским автолюбителям, они оценили высокую проходимость и просторный салон. До сегодняшних дней машина пользуется хорошим спросом.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:08
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