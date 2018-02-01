Россиянки с именем Виктория жалуются на рекламу Durex о сифилисе
Российские девушки с именем Виктория массово жалуются на то, что в рекламе презервативов компании Durex на тему сифилиса использовали их имя.
Россиянки Виктории просят представителей компании Durex убрать их имя из рекламного ролика. Дело в том, что в видео-рекламе контрацептивов присутствует фраза «Это Вика, у неё сифилис».
Из многочисленных жалоб от девушек с именем Вика стало понятно, что ролик стал поводом насмешек над ними.
Жалоба принята к рассмотрению и теперь Виктории могут почувствовать себя в безопасности.
Отмечается, что в оригинале героиню рекламного ролика зовут Кейт.
Россиянки Виктории просят представителей компании Durex убрать их имя из рекламного ролика. Дело в том, что в видео-рекламе контрацептивов присутствует фраза «Это Вика, у неё сифилис».
Из многочисленных жалоб от девушек с именем Вика стало понятно, что ролик стал поводом насмешек над ними.
Жалоба принята к рассмотрению и теперь Виктории могут почувствовать себя в безопасности.
Отмечается, что в оригинале героиню рекламного ролика зовут Кейт.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:30