Россиянки с именем Виктория жалуются на рекламу Durex о сифилисе

Россиянки Виктории просят представителей компании Durex убрать их имя из рекламного ролика. Дело в том, что в видео-рекламе контрацептивов присутствует фраза «Это Вика, у неё сифилис».Из многочисленных жалоб от девушек с именем Вика стало понятно, что ролик стал поводом насмешек над ними.Жалоба принята к рассмотрению и теперь Виктории могут почувствовать себя в безопасности.Отмечается, что в оригинале героиню рекламного ролика зовут Кейт.