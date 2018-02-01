Президент «Грэмми» призвал женщин потрудиться, чтобы получить награду, чем вызвал их гнев
Нил Портнов, президент Академии звукозаписи США, ответил на недовольство публики из-за того, что на «Грэмми-2018» награду получали в основном мужчины. Он призвал женщин потрудиться, для того чтобы побеждать, чем вызвал гнев и критику феминисток.
Единственной женщиной на церемонии, кто получил статуэтку, стала Алессия Кара, канадская соул-певица, которая победила в номинации «Лучший новый артист». Эта ситуация возмутила многих пользователей Сети. В связи с этим в Twitter был запущен хештег #grammyssomale («Грэмми» такая мужская) с целью поддержки гендерного равенства.
В ответ Портнов заявил, что женщин, «которые готовы напрячься и потрудиться, ждут в индустрии с распростертыми объятиями». Эта фраза еще больше разгневала сторонников феминизма.
Также раскритиковали президента «Грэмми» певицы Pink, Игги Азалия, Кэти Перри.
Единственной женщиной на церемонии, кто получил статуэтку, стала Алессия Кара, канадская соул-певица, которая победила в номинации «Лучший новый артист». Эта ситуация возмутила многих пользователей Сети. В связи с этим в Twitter был запущен хештег #grammyssomale («Грэмми» такая мужская) с целью поддержки гендерного равенства.
В ответ Портнов заявил, что женщин, «которые готовы напрячься и потрудиться, ждут в индустрии с распростертыми объятиями». Эта фраза еще больше разгневала сторонников феминизма.
Также раскритиковали президента «Грэмми» певицы Pink, Игги Азалия, Кэти Перри.