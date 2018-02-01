Президент «Грэмми» призвал женщин потрудиться, чтобы получить награду, чем вызвал их гнев

Единственной женщиной на церемонии, кто получил статуэтку, стала Алессия Кара, канадская соул-певица, которая победила в номинации «Лучший новый артист». Эта ситуация возмутила многих пользователей Сети. В связи с этим в Twitter был запущен хештег #grammyssomale («Грэмми» такая мужская) с целью поддержки гендерного равенства.В ответ Портнов заявил, что женщин, «которые готовы напрячься и потрудиться, ждут в индустрии с распростертыми объятиями». Эта фраза еще больше разгневала сторонников феминизма.Также раскритиковали президента «Грэмми» певицы Pink, Игги Азалия, Кэти Перри.