Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода Джигарханяна

Известный художник Никаса Сафронова считает, что главной виновницей развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской является Элина Мазур. Он заявил об этом в эфире программы «На самом деле».Кроме Сафронова в съемках передачи принимал участие сын Джигарханяна Степан, который заявил, что Мазур критиковала его отца неоднократно, в отличие от Цымбалюк-Романовской.Напомним, адвокат Элина Мазур является бывшей представительницей интересов Виталины. Она была в тесных отношениях с артисткой с октября 2017 года. Именно тогда и поползли первые слухи о разладе в звездной семье.Адвокат помогала Цымбалюк-Романовской решать вопросы, которые касались недвижимости, в частности, жилья Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой.