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Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода Джигарханяна
Истинной виновницей развода Джигарханяна Никас Сафронов считает Элину Мазур.
Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода Джигарханяна


Известный художник Никаса Сафронова считает, что главной виновницей развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской является Элина Мазур. Он заявил об этом в эфире программы «На самом деле».

Кроме Сафронова в съемках передачи принимал участие сын Джигарханяна Степан, который заявил, что Мазур критиковала его отца неоднократно, в отличие от Цымбалюк-Романовской.

Напомним, адвокат Элина Мазур является бывшей представительницей интересов Виталины. Она была в тесных отношениях с артисткой с октября 2017 года. Именно тогда и поползли первые слухи о разладе в звездной семье.

Адвокат помогала Цымбалюк-Романовской решать вопросы, которые касались недвижимости, в частности, жилья Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:45
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