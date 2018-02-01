48-летняя Джей Ло поразила поклонников белым супермини платьем
Джей Ло в свои 48 лет не стесняется смелых образов и на этот раз решила поразить публику супермини платьем белого цвета. Поклонники достойно оценили ее наряд, который почти ничего не скрывал.
Латиноамериканская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженнифер Лопес покорила в Лос-Анджелесе своих поклонников и журналистов сексуальным нарядом на пресс-конференции американской телепрограммы «Мир танцев» («World of Dance»).
Супермини платье белого цвета без бретелек от Ester Abner, которое едва прикрывало застрахованные ягодицы поп-дивы, дополняли туфли с высокими каблуками от популярного бренда Jimmy Choo.
Весь смелый образ Джей Ло «кричал сам за себя», как и заявила сама певица, о том, что она готова «дать фору любой молодой 40-летней выскочке».
Латиноамериканская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженнифер Лопес покорила в Лос-Анджелесе своих поклонников и журналистов сексуальным нарядом на пресс-конференции американской телепрограммы «Мир танцев» («World of Dance»).
Супермини платье белого цвета без бретелек от Ester Abner, которое едва прикрывало застрахованные ягодицы поп-дивы, дополняли туфли с высокими каблуками от популярного бренда Jimmy Choo.
Весь смелый образ Джей Ло «кричал сам за себя», как и заявила сама певица, о том, что она готова «дать фору любой молодой 40-летней выскочке».