Пелагея поддержала мужа на хоккейном матче в роскошной шубе
Певица Пелагея на хоккейном матче поддерживала мужа и болела за него в роскошной шубе.
31-летняя российская певица Пелагея, которая исполняет русские народные песни и романсы, основательница и солистка группы «Пелагея», довольно часто посещает хоккейные матчи. Ведь ее супруг - Иван Телегин, игрок московского ЦСКА и сборной РФ.
В личном аккаунте Instagram певица опубликовала фотографии, на которых она болеет за мужа во время проведения товарищеского матча между сборными России и Беларуси.
На одном из снимков Пелагея была запечатлена в командной футболке и роскошной шубке с короткими рукавами на трибуне.
Кстати, этот матч сборная России выиграла со счетом 3:0.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин познакомились и поженились в 2016 году. А уже в январе 2017 года певица родила дочку Таисию.
31-летняя российская певица Пелагея, которая исполняет русские народные песни и романсы, основательница и солистка группы «Пелагея», довольно часто посещает хоккейные матчи. Ведь ее супруг - Иван Телегин, игрок московского ЦСКА и сборной РФ.
В личном аккаунте Instagram певица опубликовала фотографии, на которых она болеет за мужа во время проведения товарищеского матча между сборными России и Беларуси.
На одном из снимков Пелагея была запечатлена в командной футболке и роскошной шубке с короткими рукавами на трибуне.
Кстати, этот матч сборная России выиграла со счетом 3:0.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин познакомились и поженились в 2016 году. А уже в январе 2017 года певица родила дочку Таисию.